Una agenda diferente

Me parece a mí que las nuevas tecnologías nos han hecho olvidarnos hasta de escribir, seguro que si hiciéramos una encuesta en la calle en este preciso instante preguntando a la gente cuando es la última vez que ha escrito en un papel, o una carta, nos daríamos cuenta que igual ni ellos saben el tiempo que hace que entre sus dedos han sujetado un bolígrafo. Las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones en los móviles nos han llevado hasta esta situación, si ya no es necesario ni siquiera llevar la lista de la compra, si disponiendo de un terminal es suficiente, en él ya puedes llevar apuntado todo lo que necesitas sin problema. Lo mismo ocurre a la hora de llevar apuntadas las fechas en las que les toca a los niños la revisión o la vacuna, en definitiva, las nuevas tecnologías nos han llevado de cabeza a solo utilizar el dedo para deslizar la pantalla y apretar cuatro botones.

Las cosas han cambiado y mucho, porque no hace tanto que mi madre iba con la notilla a la tienda para que no se le olvidara nada, pequeñas libretillas que se ponen en la nevera para ir apuntándolo todo. Pero todo esto ahora es diferente, las agendas que todo el mundo llevaba en su bolso esas que cambiábamos con cada año que iba pasando, en la que dependiendo del día pasabas la hoja, esas agendas que por suerte no han desaparecido que en muchos centros privados las siguen utilizando para ir apuntando sus citas, gente que aún no ha informatizado y que se entera mejor a la antigua usanza. Ese tipo de agendas son las que no deben desaparecer, por mucho móvil que llevemos en la mano, ese tipo de agenda que llevan nuestros hijos al colegio donde apuntan sus deberes y exámenes, agendas completamente preparadas para que cada cosa vaya apuntada en su lugar.

Como podemos ver conseguir que las nuevas tecnologías no nos terminen de invadir no es imposible, así que si eres de los que todavía quiere disfrutar del tacto de una buena agenda en sus manos entra en http://www.agendasyrecambios.es/ y elije la que más vaya contigo, una agenda que diga mucho de tu personalidad y que vaya a juego con tu bolso. Entra en la web y disfruta con el gran surtido que han preparado para que disfruten sus clientes.