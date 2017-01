Un respiro para muchos agricultores

Todos sabemos lo dura que es la vida en el campo o por lo menos nos lo imaginamos, es verdad que quien no ha ido nunca a trabajar allí no tiene ni la más mínima idea de lo que eso significa. Seguro que estamos hartos de ver en plena cosecha por ejemplo de vendimia amucha gente recogiendo la uva sin llegar a saber lo duro que es. Sin ir más lejos estamos a un solo paso de recoger las olivas, el agua que cae estos días les está viniendo de lujo ya que su fruto no va hacer otra cosa que engordar, son muchos los dueños de grandes majuelos los que se disponen a contratar a las primeras cuadrillas para no perder el tiempo, y en nada antes de que empiece a helar recoger la cosecha sin dejar que se estropee u aunque luego se la paguen a muy bajos precios el fruto no se puede quedar y sin duda hay que trabajar.

Pues bien para quien no ha ido nunca este trabajo consiste en recoger el fruto de la oliva, bien a mano que deberemos tirar de ella para que caiga a los paños, bien con un palo que se le llama varear no al palo si no a la acción de tirar la aceituna, o bien con un vibro que no se trata más que de una máquina que hace vibrar la oliva por el tronco y el fruto cae en un suspiro. Pues bien para todo esto una persona sola no puede por eso he dicho que se necesitaba de una buena cuadrilla sobre todo cuando las olivas se cuentas por miles, evidentemente no solo es necesaria la mano del hombre si no que las máquinas también aportan su granito de arena.

Es aquí donde los tractores hacen un gran uso ya que se debe llevar todo el fruto al remolque para poder ser transportado al final del día a la almazara correspondiente. Claro en estos casos la maquinaria es de vital importancia si no sería casi imposible poder transportar tanta cantidad de fruto, claro deben estar bien revisadas para que no fallen y si fallarán no pasa nada ya que dispones de desguaces maquinaria donde en una abrir y cerrar de ojos encuentran la solución al problema que surja. Por suerte ellos hoy en día también están cubiertos para esta clase de imprevistos.