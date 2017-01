Un desguace a tiempo completo

Hoy en día los desguaces se han convertido en parte importante tanto de nuestra sociedad como de nuestra economía, lejos de mantenerse en la sombra la luz les da más que nunca y son un faro importante para todos aquellos que quieren arreglar su vehículo y no pueden. En los tiempos que corren las piezas de segunda mano corren como la pólvora y sirven para darle otra oportunidad a otros coches que en muchas ocasiones dejamos estacionados por el simple hecho de no tener recursos para arreglarlo. Es verdad que la mala fama que los preceden ha hecho que muchas personas no quieran ni tan siquiera oír hablar de ellos, pero los números están ahí y los adeptos que se suman a visitar cada día un desguace crece como la espuma y al parecer cada día están mucho más contentos. Pues bien llegados a este punto no está demás saber el trabajo que nos dan este sector tan reconocido en estos momentos.

Para conocer un poco más sobre ellos he querido profundizar un poco más en esta empresa de desguaces en asturias y ver qué es lo que de verdad proporcionan a los clientes para que cada día sean millones las piezas que se venden de segunda mano. Esta en particular se trata de una empresa joven la cual ha sabido compenetrarse bien y deleitar a sus clientes con piezas de calidad y que desde luego no dejan indiferente a nadie, sin duda la experiencia es un grado y nada tiene que ver con los años que llevan atendiendo clientes ya que parece ser que estos profesionales nos sorprenden cada día con una experiencia que pareciera de más de treinta años. En sus instalaciones lo dejan ver claro con más de ocho mil metros cuadrados destacan un impresionante almacén de recambios preparados para que cada uno de sus clientes pueda irse satisfecho, un gran stock es lo que lo diferencia de los demás donde sin duda vemos que el gran surtido es parte de su día a día y que dependiendo de la pieza que vendan la reponen enseguida. Con la plena seguridad de que nadie se queda sin su pieza todos los que deciden visitarlos saben que se van a ir contentos sí o sí, sus clientes hablan y nos cuentan que no lo cambian por otro, un desguace Asturiano que pese a su juventud me temo que dará mucho de que hablar.