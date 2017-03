Un credito para cubrir ciertas necesidades

La verdad que cuando la mala suerte en una casa dice de llegar lo hace con todas las consecuencias, y con ello me refiero a que parece que todo se pone de acuerdo para romperse a la vez, por lo menos en mi caso. La verdad que hacía mucho tiempo que no tenía una rotura de nada, los electrodomésticos tiene ya casi trece años y jamás me habían dado problemas, mis amigas dicen que me quejo por gusto y la verdad que no sé si tendrán razón, pero desde luego gracia a mí no me ha hecho ninguna. Desde luego lo que menos gracia me ha hecho ha sido la factura, que o la pieza era muy cara o el técnico me ha visto cara de tonta, porque creo que ha sido muy elevada, tanto que la verdad no tengo mucho presupuesto para poder hacerle frente a sí que o se queda él con el lavavajillas cosa que creo que no estará bien del todo o me busco la vida para poder pagarla como sea.

Unas amigas me han hablado de unos mini créditos puntuales que dan algunas financieras por internet para este tipo de cosas y la verdad que a mí en particular no me vendría muy mal, es verdad que meterse en un préstamo para pagar el arreglo del lavavajillas es un poco absurdo y que igual me hubiera interesado más comprar uno nuevo con ese dinero, pero ya está arreglado y por supuesto que ese hombre quiere cobrar, por lo que intentaré mirar en alguna página web haber que encuentro. Microcreditos Top es justo la página de la que me han hablado mis amigas, un sitio en el que puedo encontrar la entidad que más se acerque a mis necesidades, es decir la que tenga el dinero que necesito y la forma de devolverlo que mejor se adecue a mi economía. Por supuesto no lo voy hacer sola, me va ayudar una amiga que lo ha solicitado varias veces y está muy contenta con el resultado, de hecho dice que gracias a ello ha podido solventar varias dificultades económicas sin problema.

Y es así como voy a poder pagar mi lavavajillas esperando y rezando que cuando lo haya pagado no se me rompa otra cosa que con la racha que llevo no me extrañaría que dentro de un mes tenga que acudir otra vez a microcréditos top.