Rompe la monotonia de tu pareja de manera radical

Si hay algo de lo que muchas parejas se quejan a día de hoy es de no tener tiempo para ellos mismo. Algo que es fácilmente entendible sobre todo si tenemos en cuenta que el ritmo de vida que llevamos a día de hoy es frenético desde todo punto de vista. Por todo ello, con el objetivo de ayudar y de animar a aquellas parejas que estén pasando por este trance, hemos pensado que podríamos hacer una recopilación de aspectos y de detalles, los cuales, de cuidarse, podrían suponer todo un avance en esta materia

Probar cosas nuevas es siempre un aliciente. Y no lo decimos solo dentro del ámbito del ámbito de la pareja. Entonces, ¿por qué no probar, por ejemplo, con algunos juguetes sexuales? Somos conscientes de que para muchas personas esto puede suponer poco menos que un tabú pero no es menos cierto que bien visto puede suponer la diferencia entre la rutina más aburrida o un salto en la calidad de la relación entre ambos. Por todo ello, nosotros os animamos a que los descubráis de manera que entre ambos podáis descubrir y experimentar sensaciones distintas.

Dicho esto, y teniendo en cuenta que se trata de una decisión muy personal, otro paso que se puede dar sin ninguna clase de problema es el que tiene que ver con tratar de encender la pasión. Para ello, lo que se puede hacer es reservar un hotel o una casa rural en la más absoluta tranquilidad para charla y reencontraros con vosotros mismo. De esa forma, estamos seguros, podréis volver a saber los motivos por los que la otra persona os enamoró. Y lo mejor de todo es que son tantas las alternativas que apenas suponen inversión de dinero alguna.

Aunque, bien, visto, en lugar de dar consejos desde la barrera y la frialdad del teclado, lo mejor que podemos hacer es dejaros este espacio para vosotros. De esa manera, si queréis aportar algo o queréis contar lo que a vosotros os sucede o cómo vivís estos momentos, lo podéis hacer sin problemas. Así, entre todos, seguramente tengamos un punto de vista mucho más rico y mucho más interesante. Creemos que es lo que mejor podemos hacer para que la gran mayoría de las parejas que estarán leyendo esto en estos momentos, pueda recuperar no solo el tiempo perdido sino esa pasión que seguramente tuvieron hace unos años cuando se conocieron.