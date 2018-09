La manera de crear con las manualidades

De un tiempo a esta parte las manualidades se han convertido en el perfecto entretenimiento no solo de las personas mayores, sino que también de los niños, al final ha sido la forma en la que muchos padres han podido conseguir que sus hijos dejen de lado las nuevas tecnologías y presten atención a otro tipo de cosas. Hoy en día las manualidades ya no son lo que eran ahora es posible poder hacer muchas cosas más, por ejemplo, en muchos talleres para mayores hay mucha gente que hace incluso regalos con los que agradar a sus familiares, ya no es una cuestión de dinero sino de poder regalar algo que se ha creado con sus propias manos y tiene mucho más valor. La imaginación tiene mucho que ver a la hora de hacer manualidades, ya que sin ella es imposible poder inventar o crear nada, cuando la mente está en blanco por mucho que tengamos encima de la mesa si no se nos ocurre nada difícilmente vamos a poder hacer ningún tipo de regalo, así que lo mejor es pensar bien lo que podemos hacer.

Una ayuda en estos tiempos es sin duda YouTube, gracias a todos los videos colgados de mucha gente podemos ir cogiendo diferentes ideas que nos van a servir de mucho, con estas ideas y un buen material os aseguro que el resultado va a ser increíble. Desde luego las manualidades si algo bueno tienen es que se pueden crear desde muy poquito, es decir que con un simple vaso de plástico podemos hacer hasta un muñeco de nieve, pero claro utilizando cosas que podemos reciclar, tan solo podemos limitarnos a cosas muy justas, no podemos hacer mucho más, así que si tenemos otro tipo de expectativas, lo mejor que podemos hacer es utilizar un material en condiciones pensado para hacer este tipo de cosas