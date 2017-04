La importancia de poner medios

La mitad de los embarazos son no deseados, que dato tan triste, que importante es hacer las cosas con cabeza, no tener que lamentar después unas consecuencias que serán para toda la vida.

Poner medios anticonceptivos para no quedarte embarazada es tan importante como el acto en sí, o quizás es lo más importante, a todos nos gusta disfrutar del sexo, y es muy bonito sentirse querido y demostrarlo con relaciones placenteras, pero que también sean seguras, la educación sexual debería de ser tan importante como las matemáticas o la historia, una prevención a tiempo evita muchos dolores de cabeza. Cuando te quedas embarazada porque te apetece y porque quieres, porque ya estas preparada y sabes a lo que te enfrentas todo tu mundo cambia y tu vida da un giro de ciento ochenta grados, imagina como debe de ser quedarte embarazada sin quererlo, sin estar preparada, por una inconsciencia o por un fallo o porque te has dejado llevar por el momento y por la pasión y no has parado a tiempo. Debe de ser brutal saber que te has quedado embarazada sin querer ser madre, para esto existen las pildoradeldiadespues para estos momentos en los que necesitas un milagro.

Estas píldoras no son abortivas por lo que son totalmente legales son unas pastillas que evitan que el espermatozoide llegue hasta el óvulo, por lo que nunca estas embarazada, esto solo es efectivo siempre y cuando el óvulo no tenga ya un inquilino, insisto, no es una pastilla abortiva, es una pastilla preventiva.

Lo mejor y lo más aconsejable sin lugar a dudas es utilizar un método anticonceptivo, de los cuales hay muchos y muy variados, no tienes porque prescindir del sexo, solo debes hacerlo sabiendo que las consecuencias de las malas decisiones pueden perseguirte para siempre, utiliza el preservativo, o el anillo vaginal, o la píldora anticonceptiva, o ponte un dispositivo intra uterino comúnmente conocido como diu, hay muchas formas de evitar un embarazo cuando no es el momento, porque un hijo es para siempre y hay que estar muy preparado para afrontar la vida con un bebé, no solo económicamente sino también sentimentalmente.

Porque tener un hijo es algo maravilloso, pero si lo tienes cuando tú lo decides es mucho mejor, asegúrate siempre de utilizar el método anticonceptivo que prefieras y practica el sexo de forma segura para poder hacer las cosas cuando tu lo decidas.