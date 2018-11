La correcta gestion de los aceites usados

El cambio de aceite de un coche es obligatorio, llegado el momento el dueño de un coche debe saber que lo tiene que cambiar, ya que, de no ser así, las partes metálicas del motor se desgastan mucho la suciedad se va acumulando y al final se tapona el filtro, con un aumento de temperatura que puede dañar el motor mucho más de lo que nos imaginamos. Comprobar el nivel de aceite de un coche no es de personas con carrera ni estudios, quiero decir que cualquier puede echar un vistazo, sacando la varilla se comprueba el estado del aceite y si este se encuentra entre el máximo y el mínimo. Para saber cuándo hay que cambiarlo lo mejor que podemos hacer es hacer caso del fabricante, ya que será quien mejor nos va a decir ya que dependerá un poco de los kilómetros que podemos recorrer no es necesario hacerlo con exactitud, pero tampoco hay que dormirse en los laureles, cuanto antes será mejor.

Un cambio de aceite lo podemos hacer cualquiera, siempre que el aceite esté caliente, para ello es aconsejable arrancar el coche unos minutos, de otra manera será imposible ya que el aceite en frío no caerá. Tenemos la prueba de cuando estamos en invierno y queremos echar aceite en la sartén nos resulta imposible porque se solidifica. Quitar el aceite de esta manera es fácil con solo quitar el tapón el aceite en caliente caerá, pero debemos tener cuidado, ya que no podremos verter el aceite en cualquier lado, debemos recogerlo en un recipiente que previamente llevaremos al punto limpio, ya que de otra manera estaremos poniendo en riesgo el medio ambiente.

Desde luego la mejor forma de no contaminar y de no contaminar es dejar que en un taller hagan el cambio de aceite, es verdad que va a ser más costoso, pero serán ellos los que sabrán hacerlo mejor, además ellos trabajan con empresas como cortesmedioambiental.es dedicadas a la recogida del aceite usado de nuestros coches para darle el reciclaje que necesitan. Desechar el aceite de otra manera sería una locura ya que es altamente contaminante, destruiríamos la parte de la naturaleza donde lo vertiéramos, así que si piensas en cambiar el aceite próximamente no hagas el tonto y desea bien el aceite o al menos ponlo en manos de quienes saben perfectamente lo que deben hacer con él.