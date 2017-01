El textil de la hostelaria que debemos cambiar de manera periodica

Cuando solemos ir a un hotel o a un restaurante mentémonos todos y sálvese quien pueda, nos gusta mirar cada una de las cosas que vemos con lupa, es decir, cuando cruzamos el umbral de la habitación lo primero que vamos a mirar son las sábanas para asegurarnos que las han cambiado y no nos han dejado las de los que se acaban de ir, hay algunas que parece que llevan un detector en los ojos y que no se les escapa ni una, además de revisar bien las toallas y el cuarto de baño, y en cuanto algo no les agrada enseguida van corriendo a llamar a recepción a poner miles de quejas, a esas las calas enseguida porque están así durante toda su estancia en el hotel y no solo queda ahí la cosa sino que cuando bajan al restaurante en lo primero que se fijan es en que los manteles estén relucientes y no tengan ninguna mancha, eso sí procuran no sentarse en una mesa usada aunque muchas veces coman ya a deshora.

Los dueños de este tipo de sitios la verdad que deben tener una lucha constante con sus empleados, por culpa de gente así, ya que en su casa no suelen ser tan escrupulosas y están deseando llegar a un hotel para incordiar un rato. Aunque es verdad que en algunos sitios tienen las mismas sábanas que hace veinte años y que debería ir pensando en hacer una visita a la página web http://www.resuntex.es/ este tipo de textil se debe cambiar más a menudo ya que el uso de lejías muchas veces para quitar ciertos tipos de manchas hacen que el propio tejido se ponga feo, en ocasiones lo vemos amarillento y parecen sábanas con mucho tiempo y lo mismo no han tenido muchas puestas.

Lo mismo le pasa a los manteles, quien tiene un restaurante le gusta que la limpieza sea absoluta por lo que le gustan unos manteles blancos inmaculados, pero los comensales pueden derramar vino o cualquier tipo de refresco, ese tipo de manchas no suelen salir a la primera y desde luego una vez lavados es difícil que queden como el primer día, por eso es importante tener un buen proveedor como el mencionado anteriormente y que los clientes puedan disfrutar de sabanas y manteles nuevos, sin necesidad de que nos lluevan millones de críticas.