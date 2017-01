Consejos para mejorar la reputación en el Buró de Crédito

La gran mayoría de personas piensa que estar en el Buró de Crédito es el fin de su vida crediticia y esto no es así, el Buró de Crédito no es más que un organismo encargado de llevar un registro del historial crediticio de cada persona, el mismo que luego las entidades bancarias utilizan para determinar qué tan buenos pagadores somos y decidir si nos brindan o no un crédito bancario.

Si queremos que ninguna entidad financiera nos niegue un crédito entonces el historial que mantengamos dentro del Buró de Crédito debe estar lo más limpio posible. De esta forma no sólo conseguiremos que nadie rechace nuestras propuestas, sino que conseguiremos tasas bajas que a fin de cuentas nos conviene ya que el monto final a pagar es menor.

Para conseguir que nuestro reporte del Buró de Crédito se mantenga en positivo, traemos algunos consejos para mantener buena reputación en el Buró de Crédito, los mismos que fueron proporcionados por www.burodecreditogratis.com.mx/ en dónde también encontraremos conceptos relacionados al Buró de Crédito, cómo revisar nuestro reporte y la forma de limpiar nuestro historial crediticio.

Saber cuáles son las deudas que tenemos

Al tener varios préstamos activos podemos no saber cuánto es el importe mensual que se debe abonar a cada entidad bancaria para que sigamos siendo considerados como buenos pagadores. El tener un orden tanto de los pagos que se deben realizar como de las cuotas pendientes que tenemos es por donde debemos comenzar.

Separar parte del suelo

Dependiendo de la cantidad de dinero que debemos y las necesidades que tenemos en casa, si queremos limpiar el Buró de Crédito tenemos que pagar las deudas que tenemos y el destinar un porcentaje mensual del sueldo que percibimos es una acción que será de mucha ayuda para cumplir nuestro cometido.

Comenzar por las deudas grandes

Debemos tener presente que las deudas que superan los 400 mil pesos mexicanos no se borran bajo ninguna circunstancia del Buró de Crédito por lo que deben ser las primeras que saldemos, así, poco a poco, tendremos sólo deudas pequeñas que podemos pagar poco a poco y con las que no nos sintamos agobiados porque es cuestión de tiempo el que estas desaparezcan de nuestro historial, pero, ojo, sólo del historial ya que la deuda seguirá presente para la entidad bancaria en donde la solicitamos y los intereses y tasas por mora seguirán incrementándose conforme al acuerdo que tuvimos con la entidad bancaria.