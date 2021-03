¿Cómo cuidar las flores en la casa?

Los cultivadores de flores experimentados se adhieren a ciertas reglas para el cuidado de las flores. Uno de ellos es colocar las plantas en macetas en el lugar más luminoso porque su desarrollo normal requiere una floración exuberante, suficiente luz y la duración de la luz del día. Sin embargo, la mayoría de las plantas no viven en la ventana sur caliente en primavera y verano, el coque del mediodía está contraindicado para ellas, pero el sol de la mañana y de la tarde es especialmente favorable. Los cultivadores de flores principiantes trabajan de manera diferente así: mi palma o geranio estarán bien en un pedestal alto en el medio de la habitación como lo hace un buen Servicio de asistencia familiar las palmas.

Puede ser apropiado para alguien, pero no para plantas.

Es malo cuando se encoge a la fuerza en la oscuridad, con falta de luz, tarde o temprano los tallos se estirarán, doblarán, doblarán, las flores se desvanecerán, perderán su gracia… La iluminación en cualquier habitación se distribuye de manera muy desigual, con una distancia de la ventana cae bruscamente. Los expertos, por ejemplo, encontraron que en una habitación pequeña con una ventana, la iluminación en el alféizar de la ventana es el 40% de la iluminación externa (de la calle) y a tres metros de la ventana, solo el 5%. Incluso en una habitación de 6 × 4 ms con dos ventanas, la iluminación en el centro es solo del 5-10%, y en las esquinas hay oscuridad, no hay más luz que el 1% en el alumbrado público.

Por lo tanto, las plantas ornamentales deben colocarse hacia las ventanas, a no más de 1, 5 m de ellas; a izquierda y derecha de la ventana contra la pared, en los muelles donde hay suficiente luz. En los rincones “poco profundos”, no muy oscuros, puede colocar solo aquellos que toleran más sombra: aspidistra (“familia amiga”), filodendros, clivia, ficus, varias begonias, cissus antártico, algunos helechos, flechas. Suculentas ligeras (suculentas, aloe, gavorii, crassulaceae, cactus), así como azaleas en flor, crinums, hippeastrum, campanas (“novios”), rosas, fucsias, lechones (ciruela), lirio, coleuzi (copri instalado) son en las ventanas o cerca de las ventanas en el pedestal ah y mesa. Las plantas de Ampel con brotes relajados cuelgan en una maceta en el medio de la ventana, pero, por supuesto, no en la parte superior; hay muy poca luz debajo del techo.

Si ha reunido muchos colores diferentes y el lienzo de la ventana está abarrotado, es bueno hacer una escalera con tablas delgadas y fortalecerlas a lo largo del costado de la ventana o apoyarlas contra la ventana. Las macetas se colocan en las escaleras y las especies ligeras se colocan en la capa inferior, escaleras, resistentes a la sombra, en las escaleras superiores. Es malo cuando las macetas se plantan en gabinetes altos, está oscuro allí, casi debajo del techo, además, las plantas estarán satisfechas solo con una iluminación lateral tenue. Los brotes se expandirán hacia la luz, se debilitarán, se extinguirán, ¡es realmente una decoración de la habitación!