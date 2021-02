Cómo cambiar correctamente el aceite del motor Recomendaciones de cambio de aceite del motor

Todo automovilista sabe que un cambio de aceite correcto y oportuno garantiza un funcionamiento ininterrumpido del motor y aumenta la vida útil. Ahora sobre el proceso de cambio de aceite en sí. Puede hacerlo usted mismo o simplemente ponerse en contacto con el servicio. Junto con el cambio de aceite, se reemplaza el elemento filtrante. El filtro de aceite recoge fracciones pesadas de aceite usado. El reemplazo se realiza por uno caliente, mientras el motor está caliente. La máquina se puede conducir a un foso o montar en un elevador. En la parte inferior de la unidad del motor está el cárter del motor (cárter). Busque el orificio de drenaje y desenrosque el tapón con una herramienta adecuada. Es necesario cuidar de antemano un recipiente donde poder drenar el aceite usado. Todas las acciones deben realizarse con cuidado y recuerde que el aceite aún está lo suficientemente caliente y puede quemarse … Mientras se drena el aceite usado viejo, se puede preparar uno nuevo … el volumen del sistema de aceite en los automóviles difiere entre sí, esta información debe encontrarse de antemano en la descripción técnica del automóvil o en Internet.

Para cambiar el aceite, necesitamos un filtro de aceite, el aceite en sí, en la cantidad adecuada, un embudo y trapos para eliminar el exceso. Se recomienda usar los aceites en las palmas de gran calidad y seguridad.

Entonces, el aceite usado está completamente drenado. Esto tomó alrededor de 5-8 minutos. Ahora surge la pregunta: ¿es necesario enjuagar el sistema antes de verter aceite nuevo? El sistema se limpia con un aceite de lavado especial. En pocas palabras, este aceite es más líquido que el aceite de motor con ciertos aditivos que ayudan a eliminar los restos de aceite viejo, depósitos parcialmente de carbón y fracciones finas restantes que han surgido durante el funcionamiento del motor. Anteriormente, en los tiempos de la URSS, digamos, se usaba un husillo en lugar de enjuagar el aceite, o incluso más fácil, un salario… y así… usarlo o no. El hecho es que si el motor no se ha lavado previamente con regularidad antes de cada reemplazo, es mejor no hacer esto. El aceite de lavado eliminará toda la suciedad, los depósitos de carbón y las fracciones en el cárter donde se encuentra el receptor de aceite. Es muy probable que Sin embargo, si decide enjuagar el sistema, todo es simple: sin quitar el filtro de aceite y enroscar el tapón de drenaje en su lugar, vierta la cantidad requerida en el motor a través de la tapa de la válvula. Ahora arrancamos el motor y lo dejamos al ralentí durante 5-10 minutos. Ahora repetimos la operación anterior y escurrimos el líquido en el mismo recipiente donde se drenó el aceite usado. Ahora puede desenroscar el filtro de aceite. Es mejor utilizar una herramienta especial. Con un trapo preparado de antemano, limpiamos el asiento del elemento filtrante y el tapón de la bandeja. Asegúrese de que el nuevo filtro esté intacto y tenga una junta tórica de goma.

El anillo debe estar lubricado con aceite. Se debe utilizar el aceite que preparó para el reemplazo. El filtro ahora está lleno de aceite nuevo para evitar el bloqueo de aire en el sistema y se reemplaza. Se recomienda tirar del filtro con la mano y no utilizar herramientas adicionales para ello. Después de asegurarse de que el tapón de drenaje esté instalado correctamente, agregue aceite nuevo en la cantidad requerida.