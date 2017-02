Arreglar un ciclomotor para poder circular

El mes pasado fuimos a casa de mis padres, ellos viven en otra ciudad nosotros nos mudamos por temas de trabajo pero no estamos muy lejos tan solo a una media hora, por lo que en algunas ocasiones no hace falta ni que sea fin de semana entre semana también puedo ir a visitarlos, sin ir más lejos estuve allí el otro día y mi padre estaba haciendo limpieza en una nave que tienen para guardar los trastos que no sirven o que se usan muy poco, y justo les caí como lluvia que cae del cielo para poder echarles una mano. Mientras limpiábamos me llamó la atención allí a lo lejos algo envuelto con una cubierta gris y para nada recordaba lo que pudiera ser hasta que le pregunté a mi padre que me dijo que era mi ciclomotor, de verdad que no me lo esperaba, no es que me hubiera olvidado de él simplemente es que pensaba que mi padre lo habría vendido o lo había pasado a un desguace.

Claro mi hijo cuando lo vio los ojos se le encendieron de momento decía quería esa moto para cuando nos fuéramos allí, evidentemente él ya tenía allí hecho su grupillo de amigos con los que salía a menudo y claro el ciclomotor le vino como anillo al dedo para poder salir a disfrutar con los demás. Pero claro no contaba con que llevaba mucho tiempo parada y que seguramente ni arrancaba y tendríamos que buscar las piezas necesarias para poder arreglarla y con el tiempo que tiene igual ni las encontramos, lo que pasa que dice mi padre que le han hablado de un sitio en el que igual encuentra todo lo necesario para hacerla marchar. Aunque parezca mentira podemos encontrar desguaces ciclomotores a los que podemos recurrir en busca de las piezas usadas que nos hagan falta, pues eso ha hecho mi padre se ha quedado encargado de que la mitre un mecánico y que le diga las piezas que va a necesitar igual al final no está tan mal como creemos y con poco sale funcionando. Lo que temo ahora es que quien sujeta a mi hijo hasta que volvamos y de verdad el ciclomotor se encuentre en condiciones para circular, puede que hasta me arrepienta de haber encontrado la moto que durante un tiempo me paseo de un lado para otro y tan buenos recuerdo me trae.